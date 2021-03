Sicurezza a Pontecagnano: oltre 400 controlli nel weekend Il report degli interventi ed il commento del sindaco Lanzara

Raffica di controlli a Pontecagnano Faiano. Nel corso dell'ultimo fine settimana sono stati effettuati 415 interventi, 12 perquisizioni personali e 2 domiciliari, 3 sequestri di autovetture. Recuperati, anche, oltre 3mila euro di refurtiva. Nel corso delle verifiche sono stati emessi 28 verbali per infrazioni del codice della strada e violazione delle norme anti-covid. 12 le persone denunciate e 2 fogli di via. Questo il report sulla sicurezza fornito dall'amministrazione.

Sono state impegnate nelle operazioni 4 pattuglie dei carabinieri e 2 della polizia municipale. A supporto nelle operazioni, anche il nucleo elicotteristi, che continua a mettere a disposizione uomini e mezzi nei servizi di vigilanza. Presenti, infine, le guardie ambientali e la protezione civile.

Questo il commento del Sindaco Giuseppe Lanzara:

“Il problema della sicurezza, che si inserisce in questo anno delicatissimo, in cui l’emergenza sanitaria ha coinciso anche con quella economica e sociale, è un tema a cui ci stiamo dedicando interfacciandoci ogni giorno con le Forze dell’Ordine e con le Associazioni. Chi pensa di farne un cavallo di battaglia, attraverso post di cattivo gusto sui social in cui viene sminuito e ridicolizzato il ruolo degli agenti che, nonostante le scarse risorse, i pochi mezzi a disposizione, e il contesto in cui viviamo che li espone quotidianamente a forti rischi, non fa che alimentare odio e disperazione. Bastino per tutti i ringraziamenti ai Comandanti dei Carabinieri Fabio Laurentini, del Nucleo Elicotteristi Andrea Sarica e della Polizia Municipale Franco Lancetta. L’impegno e la professionalità con cui svolgono il loro compito di difensori della giustizia è cosa nobile, che andrebbe sempre riconosciuta”.