Battipaglia, furto nella notte in una farmacia: presi 2 ladri In corso ulteriori indagini per verificare il loro coinvolgimento nei recenti furti a Salerno

Erano specializzati in furti notturni: arrestati in flagranza di reato due uomini per furto aggravato ai danni di una farmacia di Battipaglia. Sono scattate le manette per il 28enne italiano N.A., ed il 27enne H.O. di origini ucraine, entrambi residenti a Salerno.

I due scassinatori, dopo aver forzato la saracinesca ed essere entrati nella farmacia, hanno messo a soqquadro tutti gli ambienti ed hanno preso quanto rimaneva in cassa, circa venti euro. Sottratti anche tre profumi, un telefono cellulare e 100 ricette mediche “integrative” che, se fossero state inserite illecitamente nel canale farmaceutico, avrebbero fruttato circa 2900 euro. Dopo aver fatto razzia, probabilmente disturbati dall'allarme, i due ladri sono scappati temendo l'arrivo delle forze dell'ordine. Proprio allo scattare dell'antifurto i poliziotti ed i carabinieri sono intervenuti sul posto e, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, hanno rintracciato e fermato poco dopo i due malviventi, nei pressi della stazione ferroviaria.

Sono in corso ulteriori indagini per verificare l'eventuale coivolgimento dei due giovani anche nei recenti furti ai danni di alcuni negozi del centro cittadino di Salerno. Al momento dell’arresto, uno dei due è stato trovato in possesso di un levachiodi di grandi dimensioni, cacciaviti, forbici e guanti nonché del telefono cellulare, provento del furto appena commesso. N.A. e H.O., già con precedenti giudiziari per analoghi reati contro il patrimonio, sono stati arrestati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto il giudizio per direttissima fissato per oggi.