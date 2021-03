Rompe il vetro di una pasticceria e tenta di rubare macchinari Bloccato e arrestato 27enne

Prova a portare via attrezzature in una pasticceria, arrestato 27enne. In azione i carabinieri della stazione di Eboli che hanno fermato un giovane del posto, già noto alle forze dell'ordine, per tentato furto aggravato. Il ragazzo avrebbe rotto con una pietra una porta finestra di un laboratorio di pasticceria di Eboli, è stato poi bloccato dai militari proprio mentre era intento a portare via alcuni macchinari. Il 27enne si trova ora ai domiciliari.