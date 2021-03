Paura a Montecorvino Pugliano: in fiamme un capannone L'incendio, nei pressi del cimitero degli inglesi, è di natura dolosa

Paura, nella notte, a Montecorvino Pugliano. Un incendio ha preso vita nei pressi del cimitero degli inglesi. In fiamme un capannone di una ditta del posto. L’incendio, come accertato dai rilievi, è di natura dolosa. Sono stati ritrovati, infatti, gli inneschi che hanno generato il rogo. Lo stabilimento interessato è stato completamente distrutto dalle fiamme. All’interno del capannone vi erano anche pneumatici e televisori. Sul posto sono giunti vigili del fuoco e l'Arpac per effettuare i rilievi del caso e verificare la qualità dell'aria. La densa nbe di fumo nero, grazie al vento, è stata spinta verso il mare.