Pontecagnano: sequestrata un'area piena di rifiuti zootecnici Ritrovati cumuli di letame e paglia ammassati al suolo senza alcuna copertura

Controlli ambienatali a Pontecagnano Faiano. Nel mirino delle verifiche dei militari della stazione di San Cipriano Picentino un terreno adibito a scuderia e campo di allenamento per cavalli da corsa, in località Lago Trasimeno. Sul posto, i militari hanno ritrovato diversi cumuli di rifiuti, tra paglia e letame, ammassati al suolo senza alcun tipo di copertura. Essendo esposti alle intemperie, i cumuli costituivano un serio pericolo di infiltrazione nel suolo e nel sottosuolo, viste anche le piogge dei giorni precedenti. E in effetti, vicino ai rifiuti, secondo quanto riportato dai militari, si erano iniziate a formare delle pozze di liquido scuro dovute, probabilmente, al percolato dei cumili. Dopo aver accertato l'assenza di documentazione per la corretta gestione dei rifiuti e tracciabilità, l'area interessata, di circa 300 mq, (insieme ai cumuli di letame, circa 400 mc) è stata sequestrata ed i due affittuari del terreno deferiti all'autorità giudiziaria.