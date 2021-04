Nascondeva la droga nelle travi della mansarda: arrestato In manette un 37enne di Battipaglia

Nascondeva la droga nelle travi della mandarda di casa: arrestato M.S., 37enne di Battipaglia. Gli agenti di polizia hanno sorpreso l’uomo in possesso di circa 170 grammi di hashish. Dalla successiva perquisizione a casa del pusher, oltre alla droga scoperta nelle travi in legno, ne è stata trovata altra anche all'interno di un sacco in un armadio. Rinvenuti anche un bilancino digitale e un taglierino. Il pusher è stato arrestato dalla Polizia per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini della cessione al minuto. Si trova ora al carcere di Fuorni, in attesa della convalida.