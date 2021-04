Battipaglia,rapinano una ditta di bevande:colpo da 15mila euro 7 persone in ostaggio. Preso uno dei ladri a Napoli, è caccia ai complici

Nella giornata di ieri, 1 aprile, quattro malviventi, a volto coperto, si sono introdotti all'interno della ditta di ingrosso bevande "Trade Land", intestata a un cittadino residente ad Eboli, ed hanno portato via un bottino da 15 mila euro. A seguito delle indagini dei carabinieri di Battipaglia, è stato arrestato uno dei malviventi a Napoli.

Il colpo è stata effettuata nella zona industriale di Battipaglia: quattro soggetti, uno dei quali armato di pistola, dopo aver immobilizzato con delle fascette in plastica da elettricista i 5 dipendenti e i 2 clienti all’interno della ditta, hanno prelevato l’intera cassaforte e derubato anche il denaro di due dipendenti, sottraendo loro pochi spiccioli, per poi darsi alla fuga a bordo di una Hyundai bianca, risultata rubata a Napoli a luglio 2020.La refurtiva ammonta a 15mila euro.

Immediate le indagini condotte dalla sezione operativa dei carabinieri di Battipaglia che hanno permesso di accertare che la vettura era transitata poco dopo la rapina lungo l’A3 in direzione Napoli e che era parcheggiata nei pressi di via Cairoli. Allertati quindi i militari di Napoli, dopo aver rintracciato il veicolo, i carabinieri hanno fermato S.F., 38enne, ritenuto uno dei responsabili della rapina. L'uomo sarebbe stato riconosciuto grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Continuano le indagini per risalire agli altri complici. Intanto, la vettura è stata sequestrata, ed il presunto rapinatore, già noto alle forze dell'ordine, condotto presso il carcere di Poggioreale.