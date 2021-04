Incidente in moto, esce dal coma il centauro 42enne Albanella tira un sospiro di sollievo: l'uomo è stato dichiarato fuori pericolo

Una notizia che ha rallegrato la comunità di Albanella a ridosso delle festività pasquali. I medici del Ruggi di Salerno hanno infatti dichiarato fuori pericolo il 42enne protagonista di un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 27 marzo.

L'uomo, alla guida della sua moto Suzuki, per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo andandosi a schiantare. Il sinistro è avvenuto in via Bosco, non distante dall'abitazione del centauro. Soccorso dai medici del 118, le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Trasferito nel reparto di Rianimazione e indotto in coma farmacologico, finalmente la buona notizia: il 42enne non è più in pericolo di vita e potrà finalmente far ritorno a casa.