Droga nella sorpresa dell'uovo di Pasqua: 34enne in manette L'uomo è dipendente di una residenza per anziani: è accusato di spacciare hashish

Lo hanno osservato per diverso tempo, seguendone gli spostamenti, fino al blitz: gli agenti del commissariato di Battipaglia hanno arrestato un 34enne che dovrà rispondere di spaccio di droga. L'uomo, dipendente di una residenza per anziani della zona, è stato trovato in possesso di quattro pezzi di hashish (per circa 200 grammi) e altrettante sigarette artigianali con la stessa sostanze stupefacente.

Dalla successiva perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno sequestrato altra droga: nella camera da letto è stato trovato altro hashish, quasi tutto già confezionato e pronto per la vendita.

A colpire gli agenti il fatto che parte della droga era stata riposta nel contenitore di plastica delle sorprese delle uova di cioccolato pasquali.

Nell'abitazione gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato anche un bilancino digitale, un taglierino e un coltello per preparare le porzioni. Il 34enne si trova ora ai domiciliari.