Pagani, sul bus senza biglietto: aggredisce i controllori Nei guai un 32enne di Cava: durante la colluttazione perde dallo zaino anche un coltello

Aggredisce tre controllori e, nella colluttazione, perde dallo zaino anche un coltello. Nei guai un 32enne di Cava de' Tirreni scoperto a bordo di un autobus, diretto verso Pompei, senza biglietto. È accaduto a Pagani, venerdì mattina. Uno dei controllori presenti a bordo aveva scoperto che il giovane, già noto alle forze dell'ordine, era sprovvisto di biglietto. Il ragazzo avrebbe riferito di essersi dimenticato l'abbonamento ma non avrebbe convinto i dipendenti di Busitalia che, giunti al deposito dei pullman di Pagani, gli hanno chiesto di scendere dal pullman. A quel punto, il 32enne li ha aggrediti con calci e pugni ed ha anche provato a scappare, ma è stato bloccato. Durante la colluttazione, il ragazzo ha perso dallo zaino un coltello da cucina. L'arma è stata consegnata ai carabinieri. All'interno dello zaino, poi, sono stati trovati anche una siringa sporca di sangue ed oggetti di valore. Il giovane è stato identificato e denunciato a piede libero. I controllori sono stati portati in ospedale per le medicazioni.