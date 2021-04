Beccati in 4 in un bar a giocare ai videopoker: multati I carabinieri hanno inoltre denunciato il titolare del locale che è stato chiuso per 5 giorni

A Giffoni Valle Piana i carabinieri del posto, durante un controllo in un bar di via Santo Spirito, hanno trovato nel retro del locale 4 persone intente a giocare a video poker, violando le restrizioni anti covid. Un terminale inoltre sarebbe stato collegato ad una sorta di scheda madre e non al sistema dei monopoli di Stato, come previsto dalla legge. I militari hanno così sequestrato il videopoker truffaldino, denunciando il titolare per frode informatica. Sanzionati i 4 avventori per le violazioni anti covid, e anche il proprietario del bar. Il locale è stato chiuso per 5 giorni.