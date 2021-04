Bisca clandestina a Pogerola: carabinieri denunciano 6 persone Nel corso delle festività pasquali sono stati controllati 180 veicoli ed oltre 200 persone

Nel corso del fine settimana di Pasqua i carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno denunciato sei persone per il reato di gioco d’azzardo. Il controllo è avvenuto nella tarda serata di sabato, a seguito di alcuni rumori e movimenti sospetti provenienti dall’interno di un Pub che si trova in località Pogerola di Amalfi: i carabinieri hanno voluto vederci chiaro ed effettivamente dall’esterno sentivano voci e risate di numerose persone. Dopo aver avuto accesso nell’attività, i militari hanno sorpreso sei ragazzi intenti a giocare a poker, con tanto di fiches e vari mazzi posizionati sul tavolo. Generalizzati i presenti, gli uomini della stazione di Amalfi hanno sequestrato il materiale da gioco e proceduto a denunciare in stato di libertà i soggetti per il reato di gioco d’azzardo. Nei confronti degli stessi è scattata inoltre la sanzione amministrativa da 400 euro per aver violato la normativa covid in vigore e per il proprietario del locale anche la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 5 giorni. Nel corso del weekend sono stati complessivamente elevate altre 8 sanzioni nei confronti di altrettante persone che non rispettavano i Dpcm e le ordinanze regionali. Sono infine stati controllati 180 veicoli ed identificate oltre 200 persone.