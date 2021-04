Clochard picchiato da una baby gang: denunciati 3 minorenni I carabinieri stanno cercando gli altri membri del gruppo di giovanissimi

Incastrati dalle immagini del sistema di videosorveglianza e dalle testimonianze dei presenti in zona, alcuni dei minorenni che giovedì scorso hanno aggredito un cittadino nigeriano che chiedeva l'elemosina all'esterno di un supermercato di Eboli. L'uomo è stato preso a calci e pugni da circa 10 ragazzi. Avrebbe riportato una prognosi di sette giorni.

Tre dei giovanissimi sono stati identificati nonostante avessero il volto coperto con cappuccio e mascherine, al lavoro i militari della Compagnia di Eboli agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli. Si tratta di tre minorenni del posto, di eta' compresa tra i 14 e i 17 anni. Per loro e' scattata una denuncia per lesioni personali in concorso e sono stati denunciati alla Procura per i minorenni di Salerno. I militari sono alla ricerca degli altri membri del gruppo.