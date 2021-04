Furto di cellulari in località Pagliarone: caccia alla gang Indagini dei carabinieri per risalire all'identità dei quattro

Ladri in azione in località Pagliarone, nel comune di Montecorvino Pugliano. Quattro soggetti incappucciati, nella notte hanno forzato la serratura di un negozio di telefonia, dal quale hanno asportato diversi telefoni cellulari ed accessori. A lanciare l'allarme è stata la guardia giurata che ha chiesto l'intervento dei carabinieri. I militari hanno avviato gli accertamenti, acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il sospetto è che i quattro si siano dati alla fuga a bordo di una Golf di colore bianco. Ma sono in corso ulteriori indagini per provare a risalire all'identità dei ladri.