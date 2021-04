Preleva soldi da un bancomat rubato: 44enne nei guai Disposto l'obbligo di firma sulla scorta delle indagini effettuate dai militari

È scattato l'obbligo di firma per un 44enne di Giffoni Valle Piana, accusato di ricettazione ed uso fraudolento di carte di credito. Le indagini effettuate dai carabinieri della locale stazione hanno permesso di ricostruire l'accaduto. L'uomo, secondo gli investigatori, lo scorso 1° febbraio sarebbe entrato in possesso di un bancomat rubato a un cittadino di Giffoni Valle Piana. Dallo stesso, inoltre, erano stati prelevati soldi in contanti - per un ammontare di 200 euro – allo sportello dell'ufficio postale. Gli accertamenti dei militari hanno permesso di ricostruire l'accaduto, facendo scattare la misura nei confronti del 44enne.