Travolto da un'auto mentre è in bici: muore 54enne marocchino Il fatale impatto ad Eboli

Tragedia, ieri pomeriggio ad Eboli. Un cittadino di nazionalità marocchina è stato travolto ed ucciso da un'auto mentre era a bordo della sua bicicletta. Il fatale scontro è avvenuto in località Cioffi. Nell’impatto, l'extracomunitario, di 54 anni, è finito in un canale perdendo la vita. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per cercare di ricostruire le dinamiche dell'incidente.