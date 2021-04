Scoperta a Nocera Inferiore palestra abusiva: multati in nove Il report sui controlli antiCovid in provincia: sanzionati titolari di due ristoranti a Salerno

Provincia di Salerno al setaccio per verificare il rispetto delle normative antiCovid. Nel corso dell'ultima settimana sono state controllate 5945 persone, 3521 veicoli e 1680 esercizi pubblici.

Sono state 130 le persone sanzionate per mancato uso della mascherina o perché fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo. 14, invece, i titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto delle normative, per due è stata anche disposta la chiusura.

In particolare, a Salerno i gestori di due ristoranti sono stati multati perché somministravano e consentivano il consumo di cibo e bevande all’interno dei locali. Nel centro storico, invece, per il titolare di un circolo ricreativo, oltre alla sanzione per assembramento è scatta anche la temporanea chiusura dell’attività.

A Nocera Inferiore, poi, le forze dell'ordine hanno scoperto una palestra "abusiva". Giovani e personal trainer sono stati beccati mentre si allenavano: sanzionati il titolare e ben 8 frequentatori, con l’adozione dell’immediata chiusura dell’attività sportiva e con il conseguente sequestro degli attrezzi.