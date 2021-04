Nocera Inferiore, violento scontro auto-scooter: grave 32enne Il giovane è ricoverato all'Umberto I. Ferita anche una donna

Paura, questa mattina, a Nocera Inferiore, per un grave incidente in via Domenico Rea. Il violento impatto ha coinvolto un'auto ed una moto. Due i feriti, una donna ed un ragazzo, originario di Pagani. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Entrambi i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Il giovane, di 32 anni, è ricoverato nel reparto di rianimazione in gravi condizioni. Forze dell'ordine indagano per ricostruire le dinamiche dell'incidente.