Paura a San Marzano sul Sarno: spari contro un'auto Indagano i carabinieri

Paura oggi pomeriggio a San Marzano sul Sarno, in via Papa Giovanni XXIII. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati sparati contro un'automobile. Secondo una prima ricostruzione, la vettura, una Ford grigia, sarebbe stata avvicinata da un altro mezzo a bordo del quale uno - o più - malviventi avrebbero poi esploso i colpi, almeno quattro. Una persona ferita sarebbe stata trasportata all'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno per le cure del caso. Sul posto sono giunti gli uomini della scientifica. Indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'accaduto e le motivazioni alla base del presunto agguato.