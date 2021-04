Le scuole riaprono e sono già finite nel mirino dei ladri Bersagliati gli istituti dell'Agro, da Nocera Inferiore a Pagani: i raid nella notte

Non c'è pace per gli istituti scolastici della provincia di Salerno, ed in particolare dell'agro nocerino sarnese. Nella notte nuovo colpo all'interno di una struttura educativa.

I banditi infatti si sono introdotti all'interno della "Solimena" di Nocera Inferiore, forzando il distributore automatico di bevande e portando via i soldi all'interno.

Quello avvenuto in queste ore è solo l'ultimo di una serie di raid messi a segno nelle scuole del territorio: altri istituti infatti erano finiti nel mirino sia a Nocera Inferiore che a Pagani.