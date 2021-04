Multa un automobilista: aggredito vigile urbano Fermato un 50enne di Battipaglia

Caos questa mattina a Battipaglia, un uomo, accusato di aver commesso una infrazione al Codice della Strada alla guida della sua auto, avrebbe aggredito, prima verbalmente e poi fisicamente, un agente della Polizia Municipale. Il tutto davanti a diversi testimoni. Sul posto sono intervenuti altri vigili urbani in aiuto del collega. L'autore del gesto sarebbe un 50enne del posto, fermato e condotto al locale comando della Polizia Municipale. E' accusato di resistenza a mezzo violenza e minaccia, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale ed oltraggio. Solidarietà all'agente dal comandante della polizia locale Gerardo Iuliano che condanna un atto di violenza “ingiustificata e feroce. Questa Polizia ha già intrapreso le attività necessarie all’individuazione del soggetto per procedere nei suoi confronti.

Il Corpo di Polizia Locale continuerà a lavorare per il bene della comunità e per il rispetto della legalità nonché ad assicurare la vicinanza ai cittadini specialmente in questo particolare momento pandemico. Non saranno certamente questi episodi di attacco nei confronti degli operatori di Polizia a fermare l’operato degli stessi, “rei” di compiere semplicemente il loro dovere” ha concluso Iuliano. Vicinanza anche dal sindaco di Battipaglia Cecilia Francese.