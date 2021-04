Fa il vaccino e va due volte a prostitute: anziano multato Ai vigili ha detto: "E' l'effetto di AstraZeneca". Dovrà pagare oltre mille euro

Agli agenti della polizia municipale che lo hanno sorpreso non una ma ben due volte, ha detto che "è stato l'effetto del vaccino". Ma la giustificazione non gli è bastata per evitare la multa: un uomo di 85 anni, originario della Costiera Sorrentina, è stato beccato con alcune prostitute sulla litoranea di Eboli.

L'anziano è stato sanzionato la prima volta alle 10:30 e la seconda intorno a mezzogiorno nei pressi del ponte del Sele. L'uomo era alla guida di un camper, all'interno del quale i caschi bianchi nel primo controllo lo hanno sorpreso con due bulgare. Poi, la nuova multa quando gli agenti guidati dal comandante Sigismondo Lettieri lo hanno sorpreso nuovamente con una lucciola.

In totale, per l'85enne - che per la cronaca pare sia stato vaccinato con AstraZeneca - sono scattate due multe da 533 euro ciascuna. Nel corso dei controlli sulla Litoranea (luogo di ritrovo abituale per chi consuma rapporti sessuali a pagamenti) sono state soprese e sanzionate altre 5 persone.