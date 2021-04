Nocera: scoperto in pieno centro un supermarket della droga Sequestrata marijuana, cocaina, una revolver con matricola abrasa e munizioni

Lotta alla droga in provincia di Salerno. È in corso un’operazione di polizia giudiziaria che vede impegnati poliziotti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza ed unità cinofile antidroga della Polizia di Stato.

Nel mirino dei controlli la città di Nocera Inferiore dove, in pieno centro, è stata perquisita un’abitazione occupata da S.G., pluripregiudicato sorvegliato speciale. I poliziotti, supportati dall’intervento di Kira, pastore belga specializzato nella ricerca di stupefacenti, dopo aver setacciato l’abitazione hanno sequestrato 12 kilogrammi di Hashish, 1,7 kilogrammi di Cocaina, 1 kg e 100 grammi di Marijuana ed un revolver calibro 357 magnum con matricola abrasa e 31 munizioni. Rinvenuti e sequestrati anche alcuni bilancini di precisione. Il 45enne S.G. ed un altro giovane, presenti all’interno dell’abitazione, sono stati condotti in commissariato per i successivi adempimenti.