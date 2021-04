Beccati con 70mila euro di droga: due arresti ad Agropoli In manette una coppia del napoletano

I carabinieri della compagnia di Agropoli hanno arrestato due persone del napoletano, di 51 anni e 42 anni, già note alle forze dell'ordine, trovati in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Nel corso della perquisizione sono stati trovati e sequestrati circa 5,5 kg di marijuana, 40 gr di hashish e 20 gr di cocaina, insieme a materiale vario per il confezionamento e a un bilancino di precisione, per un valore economico stimato di circa 70mila euro.