Controlli antiCovid: chiuso bar ad Eboli e multati 11 giovani Provincia di Salerno al setaccio: oltre 7mila persone controllate, multati in 119

Controlli antiCovid: Salernitano al setaccio. Nel corso dell'ultima settimana sono state controllate 7195 persone, 4509 veicoli, 1802 esercizi pubblici. 119 le persone sanzionate per mancato uso della mascherina o perché fuori

dal comune di residenza senza giustificato motivo, 7 invece i titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto delle norme anticontagio. Tra le varie sanzioni, in un bar nei pressi di Eboli, sono stati multati un gruppo di undici giovanissimi e lo stesso gestore, per assembramento all’interno e somministrazione di bevande. Disposta anche la sospensione dell'attività.