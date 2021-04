In fiamme deposito pneumatici a Nocera: ordinanza del sindaco "Vietata temporaneamente la permanenza nelle strade pubbliche vicine all'incendio"

Non è ancora stato domanto del tutto l'incendio che, nella tarda serata di ieri, è divampato all'interno di un capannone della ditta R.P.N. a Nocera Inferiore. Le fiamme hanno avvolto un deposito di pneumatici fuori uso nell'area industriale di Fosso Imperatore.

Il sindaco Manlio Torquato ha firmato una nuova ordinanza con "provvedimenti a tutela sanitaria ed ambientale di messa in sicurezza della popolazione in quanto l’incendio ha interessato un deposito di pneumatici, ovvero la combustione di materie plastiche ed affini che potrebbe avere conseguenze sia dirette che indirette".

Vietata temporaneamente ed in via del tutto provvisoria la permanenza nelle strade pubbliche e nei luoghi pubblici dei cittadini in prossimità dei luoghi oggetto dell’incendio nel raggio di km.2.00, rimanendo in casa con porte e finestre chiuse, in attesa di rilievi tecnici più dettagliati ed accurati, nonché dello spegnimento dell'incendio.

È vietata la raccolta di prodotti agricoli coltivati su terreni ubicati nel raggio di km.2.00 dal luogo dell’incendio, sia per uso proprio che della commercializzazione. Il divieto ha validità fino al termine delle operazioni di spegnimento fatta salva ogni modifica di tale termine in base ai risultati analitici sulla qualità dell'aria.