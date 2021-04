Sfruttamento di manodopera clandestina:denunciato imprenditore Nei guai il titolare di un'azienda agricola della Piana del Sele

Il titolare di un'azienda agricola della Piana del Sele è stato denunciato per sfruttamento di manodopera clandestina e violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. I carabinieri di Salerno hanno scoperto durante un controllo 6 lavoratori “in nero”, di cui 5 extracomunitari, e tra questi uno risultato clandestino sul territorio italiano.

Sarebbero stati reclutati illecitamente ed utilizzati in condizioni di sfruttamento dal titolare. I 6 braccianti venivano utilizzati nella raccolta di prodotti ortofrutticoli, senza alcuna tutela assicurativa e previdenziale, ed in totale assenza delle basilari norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonche’ delle misure anticontagio da covid – 19.

E' quanto sarebbe emerso dopo un controllo sui luoghi di lavoro, operato il 27 aprile da personale specializzato del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno, supportato per le operazioni di identificazione degli stranieri, da militari del comando compagnia carabinieri di Eboli. Cinque lavoratori di nazionalità marocchina ed un italiano, sarebbero stati costretti a lavorare senza essere stati sottoposti a visita medica preventiva, senza alcuna formazione ed informazione sui rischi inerenti l’attività lavorativa, e senza che fossero stati dotati di dispositivi di protezione individuale. I militari hanno sanzionato il titolare dell'azienda per 50mila euro, disponendo la sospensione dell’attività imprenditoriale, sia per violazioni al protocollo anti contagio Covid, sia per l’impiego di lavoratori in nero.