Droga in cantina e 16mila euro in contanti: preso spacciatore In arresto un 33enne di Nocera Inferiore

Lotta alla droga in provincia di Salerno, nel mirino degli agenti di Polizia una fiorente attività di spaccio nel centro di Nocera Inferiore. I poliziotti, allertati da una "soffiata", hanno arrestato, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di N.M., nocerino di anni 33, già noto alle forze dell'ordine.

Il 33enne è stato trovato in possesso di 8 panetti di hashish, per un totale di circa 800 grammi, di 4 involucri di cocaina, del peso complessivo di circa 29 grammi. La droga è stata scoperta, in parte, nascosta all'interno di un frigo portatile all'interno di una cantina. Ritrovato anche un bilancino di precisione ed block-notes con appunti riconducibili all’attività, nonché 16.150 euro in contanti. Il tutto è stato sequestrato. Sono in corso ulteriori ingagini al fine di risalire ad eventuali altri soggetti coinvolti. N.M., intanto, è stato arrestato. Si trova ora, a disposizione della A.G., presso il

carcere di Bellizzi Irpino.