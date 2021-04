Trovato morto in casa con lesioni sul corpo: giallo a Sarno L'allarme lanciato dal personale del 118: indagini in corso dei carabinieri

Un 65enne di nazionalità ucraina è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione di via Lanzara a Sarno. I carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore sono stati allertati dal personale del 118 in quanto l'uomo presentava lesioni sul corpo. Al momento non è stato ancora possibile appurare la causa delle ferite. I militari, guidati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi, non escludono alcuna ipotesi e stanno lavorando per ricostruire l'accaduto. Lo straniero viveva insieme ai suoi familiari che potrebbero fornire elementi utili per capire la causa del decesso. Nelle prossime ore la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore disporrà l'autopsia. Al momento non vi sono provvedimenti cautelari in atto né specifiche ipotesi di reato.