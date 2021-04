Stupra l'ex, la costringe a rapporti a 3 e la filma: arrestato Nei guai un 44enne di Baronissi. Aggrediti anche il padre e un amico della donna

Questa mattina i carabinieri della stazione di Battipaglia, guidati dal maggiore Vitantonio Sisto, hanno arrestato, in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Salerno, un 44enne di Baronissi. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale nei confronti della sua ex fidanzata. La donna, residente a Battipaglia, ha sporto denuncia. Il 44enne avrebbe costretto in più circostanze la malcapitata, con violenza e minacce, ad avere rapporti sessuali con lui e un'altra persona contemporaneamente.

Avrebbe video ripreso questi rapporti minacciando l'ex di diffondere i video. Durante la loro relazione l'avrebbe anche picchiata più volte, sbattendole anche la testa contro lo sterzo della macchina. Quando la donna ha avuto il coraggio di interrompere la relazione lui avrebbe aggredito il padre e un amico della giovane, andati in sua difesa.

Si sarebbe presentato sul posto di lavoro di entrambi con un tirapugni, coperto da un passamontagna per assalirli, sono scampati alle violenze solo scappando. In casa del 44enne trovati dai carabinieri coltelli e tirapugni, i video dei rapporti sessuali avuti con la donna con una chiavetta usb dal cellulare. I fatti risalgono a un periodo che va dal febbraio al marzo di questo anno.