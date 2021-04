Smaltimento illecito di rifiuti: denunciato titolare azienda Si tratta di un'impresa zootecnica di Serre

I carabinieri della stazione di Borgo Carillia hanno denunciato il legale rappresentante di un’azienda agricola zootecnica di Serre. La ditta non sarebbe stata in grado di giustificare l’avvenuto smaltimento di rifiuti speciali, contenenti sostanze pericolose come i fanghi e le acque di lavaggio della sala mungitura effettuati con prodotti altamente corrosivi e tossici per l’ambiente;

I militari avrebbero accertato un “diffuso fenomeno di inquinamento del terreno a causa della mancata intercettazione dei liquami prodotti poiché gli stessi venivano illecitamente smaltiti per ruscellamento su una superficie di quasi 4000mq”.

Sarebbe stato accertato un diffuso deposito incontrollato di letame su diverse aree aziendali per 8mila mq.

In totale sono stati sequestrati circa 12mila mq di aree.