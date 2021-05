Addio a Annamaria: "Una donna splendida, che amava la vita" Oggi a Sarno i funerali della 49enne uccisa dal marito carabiniere

Questa mattina Sarno ha dato l'addio, nella chiesta di San Francesco D'Assisi, a Annamaria Ascolese, la donna uccisa dal marito Antonio Boccia, 51enne carabiniere in servizio alle porte di Roma, dove i coniugi vivevano. La coppia, originaria di Sarno, risiedevano da tempo a Marino, nella zona dei Castelli Romani. Lutto cittadino nel comune dell'agro, a deciderlo il sindaco Giuseppe Canfora assieme all'amministrazione comunale tutta, per "manifestare il cordoglio e la vicinanza della Città di Sarno, profondamente turbata e affranta, al dolore dei familiari per la tragica scomparsa della loro cara congiunta. Interpretando il dolore dell'intera comunità sarnese", spiegano dall'Ente. Bandiera a mezz'asta sul balcone del Palazzo Municipale.

In tanti hanno preso parte ai funerali dell'insegnante 49enne. L'omelia di Don Roberto Farruggio ha invitato tutti ad andare oltre al caso di cronaca, ricordando l'importanza del silenzio su dolori così grandi. “Annamaria ora è affidata al signore”, ha detto il religioso. “Sarno perde una grande cittadina, una donna che amava la vita e l'insegnamento” ricordano alcune conoscenti all'esterno della chiesa.