Tragedia a Sarno: uomo travolto e ucciso da un treno E' accaduto la scorsa notte, accertamenti in corso per risalire all'identità della vittima

Tragedia nella notte lungo la linea ferroviaria Salerno-Caserta: un uomo di circa 50 anni, di nazionalità straniera, è stato travolto ed ucciso da un Intercity diretto a Roma. L'incidente si è verificato in località Foce, nel comune di Sarno, a poca distanza dalla stazione ferroviaria. Gli agenti della Polfer non sono riusciti ancora ad identificare la vittima che, da quanto si apprende, era sprovvista di documenti. Adesso, anche con l'ausilio della Polizia scientifica, si proverà a risalire all'identità. Dai primissimi accertamenti gli investigatori escluderebbero l'ipotesi di un gesto volontario. È probabile, infatti, che l'uomo stesse provando ad attraversare ma non si è accorto che stava sopraggiungendo il treno. Le indagini, in ogni caso, sono ancora in corso per provare a ricostruire quanto accaduto.

foto concessa dal portavoce del Comune di Sarno, Antonio Orza