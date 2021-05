Abusivismo edilizio in Costiera Amalfitana: 15 denunce In azione i carabinieri a Praiano, Tramonti e Positano

Abusivismo edilizio in Costiera Amalfitana. I Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno denunciato quindici persone. A Praiano, i militari della Stazione di Positano, dopo un sopralluogo, hanno sequestrato un immobile che si trova poco al di sotto il livello stradale della SS163 Amalfitana, in pieno centro cittadino, per una variazione della destinazione d’uso del locale originariamente adibito a deposito. Allo stesso tempo sarebbero state state riscontrate numerose irregolarità tra le quali la demolizione di una scala esterna, l’apertura di un vano sul prospetto principale e la messa in opera di pavimentazione e relative ringhiere sul prospiciente terrazzo di circa 200mq. Tutta l’area, interessata dai lavori in corso, è stata sequestrata. La denuncia, in questo caso, è scattata per il proprietario, l’architetto direttore dei lavori ed il legale rappresentante della ditta che li sta eseguendo. A Tramonti invece, i militari della locale Stazione hanno interrotto, in uno stabile che si trova in frazione Pucara, lo sbancamento di roccia che si stava effettuando all’interno di un deposito con l’obiettivo di ottenere un aumento volumetrico di circa 15 mq. Infine a Positano, gli uomini dell’Arma hanno denunciato due persone, marito e moglie, per aver realizzato numerosi interventi edili abusivi presso una loro proprietà, tra cui la variazione di destinazione d’uso di un lastricato di circa 25 mq divenuto solarium, la realizzazione di una pensilina esterna nonché numerosi lucernai all’interno rispettivamente della cucina e delle camere da letto dell’abitazione.