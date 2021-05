Battipaglia, nascondeva la droga nelle parti intime: arrestato Gli agenti lo hanno beccato ad un distributore di carburante. Ai domiciliari un 29enne

OLIZIA, SALERNO: spaccio a Battipaglia, arrestato pusher.

Fermato in possesso di droga ad un distributore di carburante lungo la Strada Statale 18 dagli Agenti del Commissariato di Battipaglia.

Nascondeva la droga nelle parti intime: arrestato pusher a Battipaglia. In manette il 29enne D.A.J. Gli agenti lo hanno sorpreso, in compagnia di un altro giovane risultato estraneo ai fatti, ad un distributore di carburante lungo la statale 18. I poliziotti hanno sottoposto a controllo l’autovettura, un’utilitaria di colore grigio. L’atteggiamento del 29enne, incensurato, ha fatto insospettire gli agenti che hanno approfondito il controllo e hanno trovato il giovane in possesso di sette bustine marijuana, occultata nelle parti intime, del peso di circa 11 grammi.

A casa del giovane, invece, nella camera da letto, è stata trovata altra droga, marijuana e hashish, per un peso di circa 53 grammi ed un bilancino digitale. D.A.J. è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini della cessione, si trova ora agli arresti domiciliari in attesa della convalida.