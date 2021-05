Si ferisce durante un'escursione a Cala Bianca: salvata Diversi interventi della guardia costiera a causa maltempo

A causa dell’improvviso cambio repentino delle condizioni meteo marine, nel pomeriggio di ieri, lungo le coste campane, numerose sono state le telefonate di soccorso al numero di emergenza 1530 e ai centralini delle Capitanerie di porto del territorio.

Gli uomini del corpo sono intervenuti anche lungo le coste del Cilento dove un' escursionista si era ferita ad una gamba rimanendo bloccata a Cala Bianca a Marina di Camerota. Grazie ad un immediato intervento via mare, effettuato dalla motovedetta CP 887, l'infortunata è stata soccorsa e affidata poi alle cure del 118. A San Marco di Castellabate, invece, la motovedetta CP 855 di Agropoli è intervenuta per prestare assistenza a due persone a bordo ad un'imbarcazione in avaria. Interventi anche nel Napoletano, tra Ischia, Torre del Greco, e Capri.