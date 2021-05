A fuoco casa occupata da migranti, si segue la pista dolosa Eboli, indagano i carabinieri: le fiamme hanno distrutto ogni cosa. Non ci sono feriti

Le fiamme sono divampate nella tarda serata di ieri, all'interno di una casa abitata da 6 cittadini extracomunitari sulla Strada Statale 18. Lavoratori impiegati nelle serre e nei campi della Piana del Sele.

L'incendio ha distrutto ogni cosa: alimentato da materassi, suppellettili e altri oggetti, ha messo a dura prova i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli intervenuti in località "Corno d'Oro". I caschi rossi hanno tempestivamente portato all'esterno alcune bombole di gas prima che esplodessero. Per fortuna, quando il rogo si è propagato all'interno dell'abitazione non c'era nessuno e dunque non si registrano feriti.

Sul posto anche i carabinieri della locale compagnia, che hanno avviato le indagini: quasi certa la matrice dolosa.