Choc a Battipaglia: trovato senza vita l'ex calciatore Viscido Aveva 32 anni, sotto choc il mondo del calcio

Una notizia agghiacciante. Filippo Viscido non c’è più. L’ex centrocampista dell’Avellino è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Battipaglia. A giugno avrebbe compiuto 32 anni. Le cause del decesso, secondo quanto si apprende da fonti investigative, sono legate a un gesto volontario. Le indagini sono state affidate agli agenti del locale commissariato di Polizia, guidato dal vice questore Lorena Cicciotti.

Sotto choc il mondo del calcio campano. Non appena la notizia si è diffusa, sui social sono subito comparsi messaggi di cordoglio. Dino Fava, ex attaccante di Udinese e Salernitana, ha condiviso una foto che li ritrae insieme. «Poi all'improvviso ti arrivano quelle notizie che ti sconvolgono la giornata... Perché Filippo Viscido grande uomo, grande guerriero.. riposa in pace amico mio». Anche Enzo Fusco – che come Viscido ha indossato le maglie di Avellino e Battipagliese - ha ricordato il 32enne: «Ciao Pippo, non dovevi». Tanti i messaggi di cordoglio anche da parte dei tifosi dell’Avellino, squadra con la quale Viscido ha giocato dal 2009 al 2011.

«Ciao Filippo, che tu possa ritrovare la pace», il messaggio postato dalla Cavese, altra ex squadra del 31enne.

Anche l'Afragolese, club con il quale Viscido aveva militato, lo ha ricordato attraverso i social. «La vittoria più bella nel giorno sbagliato. Oggi 3 punti importanti, poi la terribile notizia. Non sappiamo cosa ti abbia spinto a compiere un tale gesto. Sappiamo solo che il tuo sorriso, la tua energia, la tua voglia di vivere resteranno per sempre nei nostri cuori.

Grazie Pippo. Grazie per i momenti che hai dedicato a questa Società, a questa città ed a tutti i tifosi rossoblù.

Ci stingiamo all'immenso dolore che ha colpito la famiglia Viscido. Riposa in pace Pitbull».