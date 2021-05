Musica ad alto volume e assembramenti: chiuso lido a Salerno Dopo una segnalazione, i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in via Allende

Assembramenti e musica ad alto volume: dopo la segnalazione scatta il blitz dei carabinieri delle sezione Radiomobile in un noto stabilimento balneare a Salerno. I militari sono intervenuti, nel pomeriggio di ieri, in via Allende. Giunti sul posto, secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, è stata effettivamente riscontrata la presenza di più un centinaio di persone. Il gestore ed un socio della ditta che ha in gestione la struttura sono stati, quindi, identificati con immediata diffida ad interrompere musica e servizi.

Fatta defluire la folla, i due soci sono stati sanzionati per violazione delle normative antiCovid imposte, per il Lido è scattata anche la chiusura provvisoria di 5 giorni.