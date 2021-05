Certificati medici falsi: 12 indagati Sarebbero stati rilasciati per il rinnovo di patenti di guida e porto d'armi

Certificati medici falsi, nei guai 12 persone. Ad Agropoli, Vallo della Lucania, Pollica, Torchiara, Trentinara, Capaccio Paestum, Giungano, Laureana Cilento, i carabinieri della Compagnia di Agropoli supportati dalle Compagnie di Battipaglia e Vallo della Lucania, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di 12 indagati (di cui 3 agli arresti domiciliari e 9 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), responsabili in concorso fra loro di corruzione e falso.

Le indagini avrebbero scoperchiato l’esistenza di un accordo illegale fra medici certificatori per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e titolari di agenzie automobilistiche cilentane, per realizzare pratiche automobilistiche come il rilascio/ rinnovo delle patenti di guida o, in alcuni casi del porto d’armi, attraverso certificazione medica falsa.

Non sarebbe stata attestata l’idoneità psicofisica degli interessati, rilasciata senza alcuna visita. Dai 90 ai 120 euro a prestazione, da corrispondere per il rilascio del certificato medico senza essere sottoposti alla visita medica. Un giro d'affari stimato in decine di migliaia di euro, in un arco di tempo breve, pochi mesi.