Ragazzi dispersi in montagna, salvati dai vigili del fuoco È accaduto in Costiera Amalfitana: necessario l'intervento dell'elicottero Drago 61

I vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno hanno recuperato due giovani che si erano persi tra i sentieri del monte Falesia, nel comune di Maiori. L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando i carabinieri della compagnia di Amalfi hanno richiesto l’intervento dei caschi rossi in quanto due ragazzi, un 25enne e una 24enne, avevano perso l’orientamento nel tentativo di raggiungere il santuario dell’Avvocata. Dopo aver ricevuto i dati di geo-localizzazione, i vigili del fuoco hanno contattato i due ragazzi che hanno riferito di essere in buone condizioni di salute. Successivamente è stata inviata una squadra del distaccamento di Maiori per raggiungere via terra i due giovani ed è stato allertato anche l’elicottero Drago 61 con eli-soccorritori a bordo. Considerato che i due giovani si trovavano in un’area impervia e difficilmente raggiungibile via terra, si è reso necessario l’intervento dell’elicottero che recuperato i ragazzi e li ha trasportati al porto di Maiori, come concordato con carabinieri e 118.