Paura nella notte a Sapri: auto in fiamme Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. Indagini in corso

Notte di paura a Sapri. In piazza Vittorio Veneto, per cause ancora da accertare, un'auto ha improvvisamente preso fuoco danneggiando anche le vetture parcheggiate vicino. Un'alta colonna di fumo nero ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sapri e i vigili del fuoco che hanno evitato che le fiamme si diffondessero. Indagini in corso per accertare le cause che hanno innescato il rogo. Non si esclude anche la pista del vandalismo.