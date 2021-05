Positiva al Covid, scappa da Roma per sfuggire all'arresto Nei guai marito e moglie originari di Pagani

Positiva al Covid, viola la quarantena per sfuggire all'arresto e scappa da Roma. Nei guai una donna di 44 anni, feramata dalla polizia su un treno proveniente da Firenze, e suo marito 50enne. Per i due coniugi, originari di Pagani, era stato emesso un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri per sei gli anni di reclusione per il reato di estorsione commessa in concorso.

Ggli agenti del IX Distretto Esposizione hanno rintracciato ed arrestato prima il marito, il 29 marzo scorso, all'interno della loro abitazione nella periferia di Roma. L'uomo si trovava già ai domiciliari per un altro reato. Della donna, invece, nessuna traccia. Da ulteriori indagini, gli agenti hanno scoperto che il 50enne era in attesa di conoscere il risultato del tampone molecolare per il Covid 19 e che la moglie, positiva al virus, era fuggita dalla loro abitazione per sottrarsi all'arresto, violando così l'isolamento fiduciario.

E' stato scoperto che la donna si era rifugiata a Montecatini Terme in Toscana e che sarebbe rientrata a Roma per il compleanno di una delle figlie. I poliziotti hanno così rintracciato la donna alla stazione Termini. E’ stata arrestata e portata nel carcere di Rebibbia.