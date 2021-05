Inquinamento a Buccino: sequestrata officina di carpenteria Sprovvista dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera: sigilli e denunce

Controlli ambientali in provincia di Salerno, nel mirino dei Carabinieri Forestale un'officina di carpenteria metallica in località “Cornito” del comune di Buccino. Gli accertamenti dei militari hanno riguardato, in particolare, le emissioni in atmosfera dell’impianto produttivo che venivano indirizzate all'esterno in un’unica condotta: l'impianto produttivo ispezionato, infatti, è adibito alla lavorazione e saldatura di oggetti e superfici metalliche e posa in opera di carpenteria metallica. Dalle verifiche, i militari hanno scoperto che le lavorazioni nell’impianto erano eseguite senza alcuna autorizzazione per quanto riguarda le emissioni, in violazione alle prescrizioni previste dal Testo Unico Ambientale. I carabinieri hanno quindi sequestrato l'interno impianto per evitare ulteriori emissioni in atmosfera e hanno denunciato i responsabili alla Autorità Giudiziaria.