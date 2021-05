Mandato di arresto europeo: in manette un 37enne rumeno L'uomo si trovava a Pontecagnano Faiano

Eseguito dai carabinieri di Pontecagnano un mandato di arresto europeo. I militari sono stati attivati dalla sede Sirene, l'ufficio di coordinamento per la facilitazione dei procedimenti giudiziari in ambito Schengen, presso il Ministero dell'Interno. L'intervento dopo la notizia secondo cui un rumeno 37enne, ricercato, si trovava nel comune dei Picentini.

L'uomo risultava essere residente diversi anni fa proprio nella cittadina, nei pressi del parco dei Salici. Il giovane è stato raggiunto dai carabinieri e arrestato, per reati connessi alla guida in stato di ebbrezza. Il 37enne è in carcere, in attesa di estradizione.