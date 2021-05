Sarno: rissa tra stranieri nel centro storico Il litigio tra extracomunitari finisce nel sangue, ferito un uomo

Rissa tra extracomunitari nel centro storico di Sarno, ieri sera intorno alle 21. Due o tre gli stranieri che avrebbero innescato una colluttazione nata per futili motivi e finita nel sangue. Una persona sarebbe stata colpita con un coccio di bottiglia. A dare l'allarme i residenti di via Laudisio che hanno allertato le Forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polzia del locale Commissariato che stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.