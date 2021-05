Non indossa la mascherina, scatta la rissa: 3 denunce Nei guai due giovani marocchini e un 53enne che era a passeggio con due cani

I carabinieri della Stazione di Eboli hanno denunciato per la rissa dello scorso fine settimana in piazza, 3 persone: si tratta dei due marocchini rimasti feriti, rispettivamente di 26 e 24 anni, nonché di un uomo di 53 anni che stava passeggiando con due cani. A fa scaldare gli animi una mascherina non indossata, causa scatenante del litigio.

Dopo gli insulti verbali la situazione è degenerata in un’aggressione da entrambe le parti. Gli altri partecipanti alla scazzottata sono in corso d’identificazione, fanno sapere i militari.