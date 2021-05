Rapina al Maximall, bandito armato di un coltello da cucina In azione due uomini che poi sono fuggiti via in moto. Bottino da duemila euro

Rapina ieri sera intorno alle 21 in un negozio di abbigliamento del centro commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano. In azione due banditi arrivati sul posto in moto. Uno è rimasto all'ingresso a fare da palo, l'altro è entrato in un negozio armato di un coltello da cucina. Ha minacciato il titolare, i dipendenti e si è fatto consegnare l'incasso. Ha portato via anche il registratore di cassa, fuggendo poi in moto. Il bottino si aggirerebbe su circa duemila euro. Sul caso indagano i carabinieri di Battipaglia in sinergia con i colleghi di Salerno per verificare possibili analogie con la rapina messa a segno ai danni di un altro esercizio commerciale.