Investito ed ucciso in A3, il complice fa un'altra rapina La vittima ha 69 anni. Dopo il colpo all'Autogrill sono stati "traditi" dall'auto in panne

Aveva 69 anni l'uomo che nella serata di ieri ha perso la vita mentre provava ad attraversare a piedi l'autostrada Napoli-Salerno dopo aver effettuato una rapina. L'uomo, originario di Pagani, è stato investito da un'auto che procedeva in direzione Salerno. Il suo complice, invece, è stato fermato in giornata dagli agenti del commissariato di Polizia di Nocera Inferiore.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, i due erano arrivati alla stazione di servizio Alfaterna Ovest a bordo di una Lancia Y. Dopo aver fatto irruzione nell'Autogrill, armati di coltello, si sono fatti consegnare l'incasso. Al momento della fuga, però, la loro auto è rimasta in panne, costringendo i due rapinatori a scappare a piedi. A quel punto hanno pensato di attraversare a piedi l'autostrada per raggiungere la carregiata opposta. Intento che è riuscito soltanto a metà: dopo aver superato la prima carreggiata, il 69enne è stato investito da un'auto mentre provava a completare l'attraversamento. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Il complice, invece, è riuscito nell'intento.

Ma prima di darsi alla fuga, armato di coltello, ha rapinato anche il benzinaio che si trovava sull'altra stazione di servizio. Poi si è dileguato tra le campagne dell'Agro, facendo perdere le sue tracce. In giornata, però, le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore sono giunte ad una svolta: i poliziotti del commissariato di Nocera Inferiore hanno individuato e bloccato il complice che ora si trova in stato di fermo.