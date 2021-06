Cade in un burrore: salvato un uomo a Cava Recuperato con un elicottero. E' stato elitrasportato all'ospedale Ruggi di Salerno |VIDEO

Tragedia sfiorata, questa mattina, a Cava de' Tirreni. Intorno alle 12, i vigili del fuoco del distaccamento di Salerno sono intervenuti per soccorrere un uomo, di circa 60 anni, precipitato in un burrone che costeggia la strada provinciale che conduce alla Badia. A far scattare l'allarme, sembrerebbe, siano stati proprio i lamenti del malcapitato. Data la natura del luogo, particolarmente impervia, per recuperare l'uomo è stato necessario l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco.

Il malcapitato è stato elitrasportato presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona Salerno, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.